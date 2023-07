Ascolti TV ieri 16 luglio 2023: gli Azzurrini battono anche TIM Summer Hits

Ascolti TV ieri 16 luglio 2023: la finale Portogallo-Italia degli Europei Under 19 ottiene 1.47 milioni di spettatori per il 10,8% di share

Rai1 vince negli ascolti tv della domenica con la fiction Scomparsa, che ha appassionato 1.884.000 spettatori pari al 14.4% di share. Grande passione del pubblico per la finale dell'Europeo Under 19 vinta dagli Azzurrini sul Portogallo. La partita Portogallo-Italia è stata seguita da 1.473.000 spettatori pari al 10.8% di share. Terza posizione per Rai2 con TIM Summer Hits, che ha fatto ballare 1.242.000 spettatori con il 10.1%

Per quanto riguarda gli ascolti TV ieri 16 luglio 2023 per le altre reti: Instant Family su Canale 5 con 1.231.000 spettatori (10%), FBI: Most Wanted su Italia 1 con 783.000 spettatori (5.8%), Innamorato Pazzo su Rete 4 con 503.000 spettatori (4%), Una Giornata Particolare su La7 con 547.000 spettatori (4.3%), Italia’s Got Talent Best Of su TV8 con 312.000 spettatori (2.4%) e Little Big Italy sul Nove con 285.000 spettatori (2.4%)