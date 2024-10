Ascolti tv, Chi l'ha visto? risale con il caso di Greta Spreafico. Giordano si conferma, mezzo flop per Borghese

Ascolti tv ieri 16 ottobre 2024: Fuori dal Coro si mantiene stabile (5,9%) mentre 4 Ristoranti riparte sotto il 3% di share

Canale 5 domina la prima serata del mercoledì con Io canto generation, che ha incollato al video 2.393.000 spettatori per il 16.8% di share. A seguire Ti presento i suoceri su Rai1 con 2.238.000 spettatori pari al 12.8% di share. Chi l'ha visto? su Rai3 con il caso di Greta Spreafico risale a 1.809.000 spettatori per l'11.5% di share. La scorsa settimana Federica Sciarelli aveva interessato 1.612.000 spettatori (10.3%).

Per quanto riguarda gli ascolti tv ieri 16 ottobre 2024 per le altre reti: The Good Doctor su Rai2 con 787.000 spettatori (4.4%), il film Vendetta su Italia 1 con 842.000 spettatori (5.6%), Fuori dal coro su Rete 4 con 784.000 spettatori (5.9%). Nella precedente puntata Mario Giordano aveva raggiunto 784.000 spettatori (5.9%). Una giornata particolare - Le Cinque Giornate di Milano su La7 con 1.046.000 spettatori (6.4%), Alessandro Borghese 4 ristoranti su TV8 con 529.000 spettatori (2.9%), Ex sul Nove con 311.000 spettatori (2.1%).