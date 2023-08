Ascolti tv, Moreno batte la coppia Aprile-Telese. Rai2 stravince con Tamberi

Ascolti tv ieri 22 agosto 2023: Manuela Moreno batte la coppia Telese-Aprile con 514mila spettatori per il 4,3% di share

I Mondiali di Atletica Leggera 2023 di Budapest su Rai2 dominano negli ascolti tv del martedì grazie alla vittoria dell'oro di Marco Tamberi con 2.395.000 di spettatori per il 15.4% di share. Rai1 è invece seconda con Il dolce profumo dell’amore, che ha appassionato 1.923.000 spettatori pari al 13.7%. Medaglia di bronzo per la prima tv di Ophelia su Canale 5 con 1.197.000 spettatori per il 9,1% di share.

Per quanto riguarda gli ascolti tv ieri 22 agosto 2023 per le altre reti: Filorosso su Rai3 con 514.000 spettatori (4.3%), la partita Rangers – PSV Eindhoven valida per i preliminari di Champions League con 541.000 telespettatori, (3.71%), Il Collezionista su Rete 4 con 739.000 telespettatori (5.9%), In Onda Estate su La7 con 443.000 spettatori (3.3%), Matrimonio a Quattro Mani su TV8 con 373.000 telespettatori (2.8%), Palermo-Milano Solo Andata sul Nove con 320.000 telespettatori (2.4%).