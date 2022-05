Ascolti TV ieri 22 maggio 2022: stravince la fiction su Letizia Battaglia

Ascolti TV ieri 22 maggio 2022: Non è l'Arena batte Zona Bianca con 664mila spettatori per il 4,9% di share

La prima serata di domenica è dominata negli ascolti TV dalla prima puntata su Rai1 della fiction Solo per Passione – Letizia Battaglia Fotografa (21.39 alle 23.30), seguita da 2.989.000 spettatori pari al 17.8% di share. Secondo posto per Canale 5 con Avanti un Altro! Pure di Sera (21.25 alle 23.48), che ha incollato 1.900.000 spettatori pari all’11.7% di share. Che Tempo che Fa (20.49 alle 22.21) è al terzo posto con un maggior numero di spettatori (2.136.000) ma uno share dell’11.6%. Che Tempo che Fa – Il Tavolo (22.24 alle 23.50) ha interessato 1.233.000 spettatori con l’8.5% di share.

Per quanto riguarda gli ascolti TV ieri 22 maggio 2022 per le altre reti, la Pallavolo Maschile Itas Trentino-Zaksa Kozle su Rai2 con 608.000 spettatori (3.4%), Batman Begins su Italia 1 con 980.000 spettatori (6.2%), Zona Bianca su Rete 4 con 524.000 spettatori (3.9%), Non è l’Arena con 664.000 spettatori (4,9%), I Delitti del BarLume – Mare forza Quattro su TV8 con 351.000 spettatori (2%), Armageddon – Giudizio Finale sul Nove con 280.000 spettatori (1,9%).

Ascolti TV ieri 22 maggio 2022 nell'access prime time

Rai1 si conferma anche negli ascolti TV ieri 22 maggio 2022 ma nell'access prime time con Soliti Ignoti – Il Ritorn, visto da 4.168.000 spettatori per il 23% di share. Seguono Paperissima Sprint su Canale 5 con 2.374.000 spettatori (13.1%), NCIS su Italia 1 con 1.176.000 spettatori (6.7%), Controcorrente su Rete 4 con 704.000 spettatori nella prima parte (4.1%) e 807.000 (4.4%) nella seconda, la presentazione di Che Tempo che Fa su Rai3 con 1.121.000 spettatori (6.8%), In Onda su La7 724.000 spettatori (4%).

