Ascolti TV ieri 25 gennaio 2023: torna DiMartedì ma è Giordano a vincere

Ascolti TV ieri 24 gennaio 2023: Fuori dal Coro è il primo talk con 928mila spettatori per il 6,4% di share

Rai1 conquista la prima serata del martedì con la nuova fiction Black Out – Vite Sospese, che ha appassionato 3.962.000 spettatori pari al 21.7% di share. Le Iene su Italia 1 si piazzano al secondo posto con 1.246.000 spettatori con il 9.2% di share. Canale 5 è medaglia di bronzo con Storia di una ladra di libri, che ha emozionato 1.291.000 spettatori pari all'8% di share.

Per quanto riguarda gli ascolti TV ieri 24 gennaio 2023 per le altre reti: Boomerissima su Rai2 con 1.143.000 spettatori (6.9%), CartaBianca su Rai3 con 893.000 spettatori (5.3%), Fuori dal Coro su Rete 4 con un a.m. di 928.000 spettatori (6.4%), diMartedì su La7 con 1.065.000 spettatori (6.2%) e diMartedì Più con 350.000 spettatori (5.4%), Sei Regali per Natale su TV8 con 365.000 spettatori (1.9%), Parker sul Nove con 498.000 spettatori (2.8%).

Ascolti TV ieri 24 gennaio 2023 nell'access prime time

Rai1 si conferma anche negli ascolti TV ieri 24 gennaio 2023 nell'access prime time con Soliti Ignoti, che raggiunge 5.128.000 spettatori con il 23.5% di share. Seguono sulle altre reti: Striscia la Notizia su Canale 5 con 3.649.000 spettatori e il 16.7% di share, NCIS su Italia 1 con 1.348.000 spettatori (6.2%), Il Cavallo e la Torre su Rai3 con 1.398.000 spettatori (6.5%), Stasera Italia su Rete 4 con 967.000 spettatori (4.5%) nella prima parte e 896.000 spettatori (4.1%) nella seconda parte e Otto e Mezzo su La7 con 1.643.000 spettatori (7.5%).