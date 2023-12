Ascolti tv, Clerici resiste nonostante lo scandalo. Daniele si conferma

Ascolti tv ieri 26 dicembre 2023: È sempre mezzogiorno dopo il caso dello chef Barzetti cala a 1.78 milioni di spettatori per il 16,4% di share

Lo scandalo causato dallo chef Sergio Barzetti non sembra aver intaccato più di tanto i risultati in termini di ascolti tv per E' sempre mezzogiorno. Il programma condotto da Antonella Clerici, accusato di promuovere un linguaggio violento nei confronti delle donne, ieri infatti nella puntata speciale "il meglio di" per Santo Stefano ha raggiunto 1.789.000 spettatori con il 16.4% di share. Lo scorso martedì, invece, aveva chiuso con 1.613.000 spettatori con il 17.7% di share.

Il Natale non frena nemmeno Eleonora Daniele, che ha mostrato un cambio epocale rispetto ai tempi della sua partecipazione al Grande Fratello. Storie Italiane infatti ha interessato 1.265.000 spettatori con il 16.6% di share. La scorsa settimana aveva invece ottenuto 817.000 spettatori pari al 16.6% di share.