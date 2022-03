Ascolti TV ieri 27 marzo: Non è l'Arena batte Zona Bianca di misura

Ascolti TV ieri 27 marzo: Non è l'Arena supera di poco Zona Bianca con 861mila spettatori per il 5% di share

Rai1 vince la gara degli ascolti TV della domenica sera con la serie Noi, che registra 3.315.000 spettatori pari al 15.3% di share (primo episodio 3.429.000 – 14.4%, secondo 3.200.000 – 16.3%). Lo Show dei Record su Canale 5 si piazza secondo con 2.860.000 spettatori pari al 14.9% di share. Che Tempo che Fa su Rai3, in onda dalle 20.42 alle 22.19, è terzo con 2.668.000 spettatori pari ad uno share dell’11% mentre Che Tempo che Fa – Il Tavolo, in onda dalle 22.22 alle 23.56, incolla al video 1.517.000 spettatori con l’8.4% di share.

Gli ascolti TV ieri 27 marzo per le altre reti sono: The Rookie su Rai2 con 1.036.000 spettatori (4.2%) e Blue Bloods con 846.000 (3.9%), Mission Impossible – Fallout in Italia1 con 1.153.000 spettatori con il 5.8% di share, Zona Bianca su Rete4 con 792.000 spettatori con il 4.7% di share, Non è l’Arena su La7 con 861.000 spettatori (5%), il Gran Premio di Formula 1 d’Arabia Saudita su TV8 arriva a 2.389.000 spettatori (10.5%) e Nove Racconta – Denise sul Nove con 298.000 spettatori (1,3%).

Ascolti TV ieri 27 marzo 2022 nell'access prime

Rai1 si conferma prima negli ascolti TV ieri 27 marzo 2022 anche per l'access prime time con i Soliti Ignoti – Il Ritorno, che ottiene 4.133.000 spettatori per il 17% di share. Segue Canale 5 con Paperissima Sprint, che arriva a una media di 3.447.000 spettatori con uno share del 14.2%. NCIS su Italia1 ottiene 1.374.000 spettatori (5.7%). Controcorrente su Rete 4 fa interessa 957.000 spettatori nella prima parte (4%) e a 1.002.000 (4.1%) nella seconda mentre la presentazione di Che Tempo che Fa raggiunge 1.643.000 spettatori con il 7.2% di share. In Onda su La7 si ferma al 3.7% con 889.000 spettatori.

