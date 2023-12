Ascolti tv, i complottisti salvano Brindisi. Zona Bianca sfiora il 6% di share

Ascolti tv ieri 28 dicembre 2023: Il primo Natale è il programma più visto con 2.7 milioni di spettatori (16,3%)

Canale 5 vince la sfida degli ascolti tv con Il primo Natale, che ha incollato al video 2.761.000 spettatori con il 16.3% di share. Segue Rai1 con Il ritorno di Mary Poppins, che appassionato 2.204.000 spettatori pari al 13.1% di share. Sul gradino più basso del podio troviamo Delitti in Paradiso - Feste in famiglia su Rai2 con 1.399.000 spettatori pari al 7.7% di share.

Per quanto riguarda gli ascolti tv ieri 28 dicembre 2023 per le altre reti: Respect su Rai3 con 1.079.000 spettatori (6.3%), Il Cavaliere Oscuro su Italia 1 con 1.028.000 spettatori (6.6%), Zona Bianca su Rete 4 con 902.000 spettatori (5.8%). Nella precedente puntata Giuseppe Brindisi aveva chiuso con 466.000 spettatori (3.3%). The Eagle su La7 con 422.000 spettatori (2.4%), Into Darkness - Star Trek su TV8 con 302.000 spettatori (1.8%), Il mio nome è Nessuno sul Nove con 331.000 spettatori (2%).