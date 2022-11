Ascolti TV ieri 28 novembre 2022: Rai1 vince con il Falco, Report annaspa

Ascolti TV ieri 28 novembre 2022: il programma condotto da Ranucci chiude con 1,9 milioni e il 10,2% di share

Rai1 vince ancora negli ascolti TV grazie ai Mondiali 2022. La sfida Portogallo-Uruguay vinta per 2 a 0 dai lusitani è stata seguita da 6.493.000 spettatori pari al 29.1%. Il Circolo dei Mondiali ottiene 1.908.000 spettatori con il 10.2% di share. Il Grande Fratello Vip su Canale 5 è al secondo posto con 2.811.000 spettatori pari al 22.8% di share. Report su Rai3 è medaglia di bronzo con 1.909.000 spettatori pari al 10.2% di share.

Per quanto riguarda gli ascolti TV ieri 28 novembre 2022 per le altre reti: Il Ritorno dell’Eroe su Rai2 con 1.027.000 spettatori (5.2%), Bastille Day – Il Colpo del Secolo su Italia 1 con 1.275.000 spettatori (6.3%), Quarta Repubblica su Rete 4 con un a.m. di 827.000 spettatori (5.7%), Grey’s Anatomy su La7 con 390.000 spettatori (2.1%), la quinta stagione di Gomorra – La Serie su TV8 con 474.000 spettatori (2.5%), Tutte lo Vogliano sul Nove con 313.000 spettatori (1.6%).

Ascolti TV ieri 28 novembre 2022 nell'access prime time

Striscia la Notizia su Canale 5 ottiene una media di 4.176.000 spettatori e uno share del 18.3% negli ascolti TV ieri 28 novembre 2022 nell'access prime time. Seguono sulle altre reti: NCIS su Italia1 con 1.197.000 spettatori (5.3%), Il Cavallo e la Torre su Rai3 con 1.369.000 spettatori (6.1%), Stasera Italia su Rete 4 con 895.000 spettatori (4%) nella prima parte e 960.000 spettatori (4.2%) nella seconda parte, Otto e Mezzo su La7 con 1.526.000 telespettatori (6,66%).