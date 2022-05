Ascolti TV ieri 4 maggio 2022: Controcorrente, più spettatori ma perde share

Ascolti TV ieri 4 maggio 2022: piccolo calo per Le Iene che si confermano al terzo posto anche questa settimana

Rai1 vince la gara degli ascolti TV grazie al film The Wife – Vivere nell’ombra diretto da Björn Runge, che è stato seguito da 2.468.642 pari al 13.9% di share. Seconda posizione per Chi l’ha visto su Rai3 con 1.886.086 spettatori pari ad uno share del 11.63%. Terza piazza per Le Iene su Italia 1 con 1.477.883 spettatori pari all'11.64% di share.

Per quanto riguarda gli ascolti TV ieri 4 maggio 2022 per le altre reti: The Good Doctor su Rai2 con 1.220.347 spettatori (6.12%), Controcorrente su Rete 4 con 804.986 spettatori (5.78%), Un’altra verità su Italia 1 con 1.524.714 spettatori (9.5%), Atlantide su La7 con 703.645 spettatori (3.80%), Petra su TV8 con 273.000 spettatori (1.5%), Hitch – Lui si che capisce le donne sul Nove con 341.000 spettatori (2%)

Leggi anche: