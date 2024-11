Ascolti tv, Floris s'impenna e Berlinguer va ko (prima del trionfo di Trump). La Talpa? Diletta Leotta parte con... I trend Auditel

Ascolti tv ieri 5 novembre 2024: Diletta Leotta al 14% con La Talpa

Luci e ombre per La Talpa su Canale 5. La ri-edizione del reality condotta da Diletta Leotta fa 2.250.000 spettatori per il 14.04% di share. Una settimana fa Ticken to Paradise sulla stessa rete fece 2.257.000 spettatori con il 14.2%.

L'esordio in una serata particolare - primo posto negli ascolti tv per il film Un padre su Rai1 con 2.706.000 spettatori e 15.1% di share - che vive l'attesa delle elezioni di Usa 2024.

Ascolti tv, DiMartedì cresce (9,4%) - E' sempre Cartabianca cala (4,96%). Floris va volare La7

Non a caso Di Martedì - tra gli ospiti Milena Gabanelli e Lucia Annunziata e con Enrico Mentana che si stava scaldando per la sua Maratona - su La7 chiude terzo e cresce 1.584.000 spettatori e il 9.42% (nella precedente puntata Giovanni Floris aveva ottenuto 1.350.000 spettatori e il 9.1%). Scende E' sempre Cartabianca su Rete 4 con la maratona per il voto negli USA arriva nella fascia serale a 589.000 spettatori (4.96%). La scorsa settimana Bianca Berlinguer aveva messo a segno 750.000 spettatori (5.9%).

Ascolti tv, Se mi lasci non vale chiude al 2% su Rai2

Per quanto riguarda gli ascolti tv ieri 5 novembre 2024 per le altre reti: l'ultima puntata di Se mi lasci non vale su Rai2 con 191.000 spettatori (1.2%). Il reality condotto da Luca Barbareschi, di cui è stata decisa la chiusura anticipata, aveva raggiunto il picco la scorsa settimana con 293.000 spettatori (2%). Buon esordio per Amore Criminale con Veronica Pivetti su Rai3, che vale 989.000 spettatori (5.44%), Hercules - La leggenda ha inizio su Italia 1 con 959.000 spettatori (4.94%), X Factor 2024 su TV8 con 542.000 individui (3.7%), Comedy Match sul Nove con 334.000 spettatori (1.9%).