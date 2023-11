Ascolti tv, il GF schizza oltre il 20%. Italia 1 triplica Rai2 e Rai3

Ascolti tv ieri 6 novembre 2023: Il film su Italia 1 da solo triplica lo share di Liberi Tutti! (2,5%) su Rai2 e La verità inventata su Rai3 (2,4%)

Finalmente Alfonso Signorini può tirare un sospiro di sollievo. Il Grande Fratello finalmente ha superato la soglia degli ascolti tv che sembrava ormai insormontabile. Ieri il reality di Canale 5 arriva infatti a 2.716.000 spettatori con il 20.5% di share. La scorsa settimana invece aveva chiuso con 2.271.000 spettatori (17.7%) il lunedì e 2.342.000 spettatori (17.4%) il giovedì.

Mediaset può anche festeggiare una piccola vittoria nei confronti della Rai, forse più per colpe di viale di Mazzini che per suoi meriti. Il film The Protégé su Italia 1 (1.451.000 spettatori per il 7.9% di share) triplica infatti gli ascolti di Rai2 e Rai3. Sulla seconda rete è andato in onda una nuova puntata del game show Liberi Tutti condotto da Bianca Buaccero (442.000 spettatori per il 2.5% di share) mentre Rai3 ha trasmesso La verità inventata – A Thousand Lines (421.000 spettatori con il 2.4% di share)