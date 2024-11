Ascolti tv, Amadeus a La Corrida? Molto meglio di 'Chissà chi è': Gerry Scotti cala su Canale 5 e il picco del Nove...

Ascolti tv ieri 6 novembre 2024: La Corrida di Amadeus? Picco al 6,6% di share

Amadeus torna in prima serata sul Nove, dopo Suzuki Music Party. C'era attesa per la prima puntata della nuova La Corrida (il celebre programma di Corrado). I risultati? Se Chissà chi è nell'access prime time, naviga attorno al 3%, il format del prime time sfiora il milione (982.000 spettatori) e va al 5.5%) nella prima parte dalle 21:40 alle 23:18, Poi si passa a 667.000 spettatori con 6.6% dalle 23:24 alle 00:28 nella fase finale chiamata Il Vincitore.

Ascolti tv, Gerry Scotti cala con Io Canto Generation

Nella serata d'esordio de La Corrida di Amadeus sul Nove, Canale 5 cala nella semifinale di Io Canto Generation a 2.084.000 spettatori per il 14.7% di share ma si piazza comunque al primo posto negli ascolti tv. Nella precedente puntata Gerry Scotti aveva raggiunto 2.178.000 spettatori (15.4%). Chi l’ha Visto? su Rai3 con il caso degli sposini scomparsi risale a 1.803.000 spettatori per l'11.3% di share. La scorsa settimana Federica Sciarelli aveva interessato 1.640.000 spettatori (10.5%). Rai1 si accontenta del terzo posto con la replica Tutti i Sogni Ancora in Volo, che mette a segno 1.530.000 spettatori pari al 9.8% di share.

Ascolti tv, Fuori dal Coro stende Cazzullo su La7

Per quanto riguarda gli ascolti tv ieri 6 novembre 2024 per le altre reti: Stucky su Rai2 con 1.369.000 spettatori (7.1%), Quo vado? su Italia 1 con 1.549.000 spettatori (8.6%), Fuori dal Coro su Rete 4 si migliora con 765.000 spettatori (5.5%). Nella precedente puntata Mario Giordano aveva raggiunto 667.000 spettatori (5%). Una Giornata Particolare su La7 scende a 890.000 spettatori e (5.4%). Aldo Cazzullo nella puntata precedente aveva raggiunto 983.000 spettatori (6.1%). la partita PSG-Atletico Madrid di Champions League su TV8 con 682.000 spettatori (3.5%).