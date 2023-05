Ascolti TV ieri 8 maggio 2023: Gruber travolge Palombelli nel pre-serale

Ascolti TV ieri 8 maggio 2023: Quarta Repubblica chiude con 619mila spettatori per il 4,2% di share

Il finale di Un Passo dal Cielo 7 vale per Rai1 il primo posto negli ascolti TV grazie a 4.294.000 spettatori pari al 24.3% di share. Seconda posizione per L’Isola dei Famosi 17 su Italia 1, che ottiene 2.640.000 spettatori pari al 19.6% di share. Report su Rai3 chiude al terzo posto con 1.436.000 spettatori pari al 7.3% di share.

Per quanto riguarda gli ascolti TV ieri 8 maggio 2023 per le altre reti: NCIS Los Angeles su Rai2 con 799.000 spettatori (3.9%) e Blue Bloods con 671.000 spettatori (3.6%), l’ultimo appuntamento con Freedom – Oltre il Confine su Italia 1 con 787.000 spettatori (5%), Quarta Repubblica su Rete 4 con un a.m. di 619.000 spettatori (4.2%), Master and Commander – Sfida ai confini del mare su La7 con 433.000 spettatori (2.4%), 007 Spectre su TV8 con 416.000 spettatori (2.5%), Only Fun – Comico Show sul Nove con 569.000 spettatori (3.1%).

Ascolti TV ieri 8 maggio 2023 nell'access prime time

Rai1 vince anche negli ascolti TV ieri 8 maggio 2023 nell'access prime time con Cinque Minuti, che ottiene 4.370.000 spettatori con il 22.3% di share. Affari Tuoi arriva a 5.033.000 spettatori con il 24.3% di share. Seguono sulle altre reti: Striscia la Notizia su Canale 5 con 3.923.000 spettatori (18.9%), NCIS su Italia 1 con 1.411.000 spettatori (6.9%), Il Cavallo e la Torre su Rai3 con 1.297.000 spettatori (6.5%), Stasera Italia su Rete 4 con 748.000 spettatori (3.8%) nella prima parte e 612.000 spettatori (2.9%) nella seconda parte, Otto e Mezzo su La7 con 1.492.000 spettatori (7.2%).