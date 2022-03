Ascolti TV ieri 8 marzo 2022: DiMartedì batte Cartabianca e Fuori dal Coro

Ascolti TV ieri 8 marzo 2022: Di Martedì è il primo talk con 1.5 milioni di spettatori e il 7,3% di share

Il programma più visto per la festa della donna è la partita di Champions League Liverpool-Inter, trasmessa da Canale 5, si è aggiudicata gli ascolti TV della prima serata di ieri con 5.121.000 telespettatori e il 21,27% di share. Il film di Rai1, 'Una giusta causa', è stato visto invece da 2.458.000 telespettatori pari all'11,51%. Terzo posto per Rai2 che con 'Stasera tutto è possibile' ha ottenuto 1.606.000 telespettatori e l'8,88% di share.

Per quanto riguarda gli ascolti TV ieri 8 marzo 2022 per le altre reti, La7 con 'DiMartedì' che ha totalizzato 1.512.000 telespettatori e il 7,3% di share, mentre Italia 1 con 'Wonder Woman' ne ha registrati 1.198.000 con il 5,82%. Su Retequattro 'Fuori dal coro' ha conquistato 1.052.000 telespettatori e il 6,16% di share e Rai3 con '#Cartabianca' ne ha coinvolti 953.000 con il 4,8%. Chiudono la classifica del prime time di ieri Tv8 con 'Italia's Got Talent' (463.000 telespettatori, share 3,3%) e Nove con 'Il segno della libellula - Dragonfly (258.000 telespettatori, share 1,2%). Su Real Time Primo Appuntamento con Flavio Montrucchio vola al 2% con 479.000 spettatori.

Ascolti TV ieri 8 marzo 2022 nell'access prime time

Nell'access prime time, Ra1 con 'Soliti Ignoti - Il ritorno' ha segnato il 18,22% di share e 4.640.000 telespettatori, mentre 'Striscina la notizina' su Canale 5 è stato seguito da 4.192.000 telespettatori pari al 17,19%. Nel preserale 'L'Eredità' di Rai1 ha ottenuto 4.533.000 telespettatori e il 22,61% e Canale 5 con 'Avanti un altro!' ne ha interessati 3.837.000 pari al 19,57% di share. Nel complesso i canali Mediaset si sono aggiudicati la prima serata, con 9.798.000 telespettatori e il 39,48% di share, la seconda serata, con il 38,17% e 4.135.000 telespettatori, e l'intera giornata con 3.785.000 telespettatori e il 36,64% di share.

Leggi anche