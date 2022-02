Ascolti TV ieri sera 15 febbraio 2022: DiMartedì batte Berlinguer e Giordano

Ascolti TV ieri sera 15 febbraio 2022: tra i talk DiMartedì supera tutti con 1.816.000 spettatori e il 5,6% di share

Rai1 vince la medaglia d'oro degli ascolti TV ieri sera 15 febbraio con la fiction 'Lea - Un Nuovo Giorno' con 5.086.000 spettatori e il 22.6% di share. Secondo posto per l'ottavo di finale di Champions League PSG-Real Madrid su Canale 5, che ha incollato al video 4.360.000 di tifosi e il 17.7% di share. Terzo posto per la prima puntata della nuova edizione di 'Stasera Tutto è Possibile' su Rai2, vista da 1.729.000 spettatori e l'8.8% di share. A seguire, tra gli altri ascolti TV ieri sera 15 febbraio: 'Il libro della giungla' su Italia 1 (1.349.000 spettatori, share 5.8%), 'DiMartedì' su La7 (1.186.000 spettatori, share 5.6%), 'Fuori dal Coro' su Rete4 (840.000 spettatori, share 4.8%), '#Cartabianca' su Rai3 (785.000 spettatori, share 3.8%), 'Italia's Got Talent' su Tv8 (583.000 spettatori, share 2.7%), 'Armageddon' sul Nove (306.000 spettatori, share 1.6%).

