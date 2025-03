Ascolti tv, Mare Fuori 5: l'esordio su Rai2 rallenta sul 2024. Anche se... Numeri (e trend) a confronto

Mare Fuori 5, la nuova stagione tra Rai2 e RaiPlay

C'era molta attesa per l'esordio della stagione numero 5 di Mare Fuori in prima serata su Rai2. Com'è andata? Benino, ma sotto ai numeri di un anno fa.

Va sottolineato che la serie tv sta volando a livello on demand su RaiPlay che aveva distribuito i primi 6 episodi lo scorso 12 marzo (e alla mezzanotte del 26 ha pubblicato la seconda parte). Non solo. Rispetto al passato, leggermente diversa è anche la collocazione temporale: questa volta l'esordio della nuova stagione di Mare Fuori in tv è arrivato sul finire di marzo, mentre lo scorso anno l'attesa dei fans fu soddisfatta già a metà febbraio (qui la ragione per cui quest'anno è slittata e le news sul film prequel 'Io sono Rosa Ricci' in arrivo). Ma andiamo con ordine.

Ascolti tv, Mare Fuori 5 vs Mare Fuori 4: i numeri a confronto dell'esordio su Rai2

L'esordio di Mare Fuori 5 in onda nella prima serata di mercoledì 26 marzo lancia Rai2 a quota 1.012.000 spettatori con il 5.9%. Nel dettaglio, il primo episodio è stato seguito da 1.101.000 e il 5.7%, mentre il secondo episodio ha interessato 912.000 e il 6.1%.



La prima di Mare Fuori 4 andò su Rai2 in prime time il 14 febbraio 2024 conquistando 1,3 milioni di spettatori e l'8,3% di share. Nel dettaglio, il primo episodio volò a 1,3 milioni di spettatori (7,5%), il secondo tenne incollati al video 1,2 milioni (9,6%).

Mare Fuori 5 vola on demand su RaiPlay

Come si diceva Mare Fuori 5 sta volando in streaming. La prima parte - disponibile dallo scorso 12 marzo - con 35 milioni di stream e 14 milioni di ore viste è lo show più visto di sempre su Raiplay.

Non solo. Un dato che rende l'idea del fenomeno sempre caldissimo livello online: nella notte del debutto tra la mezzanotte e le 00:40 la piattaforma streaming della tv di Stato era andata in tilt a causa dei tantissimi accessi contemporanei per poter vedere la serie tv dei record.