Ascolti tv marzo 2022: La7 batte Rai 2-Italia 1 nelle 24 ore. In prime time..

Ascolti tv La7: quarta rete nelle 24 ore a marzo 2022

Share del 4,43% a marzo 2022 per LA7 nelle 24 ore: gli ascolti tv segnano una crescita di oltre 1 punto rispetto allo stesso periodo del 2021 (+33% in share e +18% in ascolto medio). Un risultato che ha permesso alla rete del Gruppo Cairo Communication di posizionarsi al quarto posto assoluto, davanti a Rai2 (4,42%), Italia1 (4,29%) e Rete4 (4,11%).

Ascolti tv, La7 al quinto posto in prime time a marzo 2022

La7 è poi al quinto posto negli ascolti tv in prime time sia nella fascia (20:30-23:30) con il 5,17% davanti a Rai2 (4,99%) e Rete4 (4,89%) che nella fascia (20:30/22:30) dove la Rete di Urbano Cairo arriva al 5,30% di share medio e quasi 1,3 milioni di spettatori medi (+13%) davanti a Rai2 (5,09%) e Rete4 (4,66%).

Ascolti tv, La7 quarta al mattino davanti a Rai 2, Italia 1 e Rete 4

Quarto posto al mattino per La7 (7:00/12:00) con il 4,35% davanti a Rai2 (3,60%), Italia1 (3,00%) e Rete 4 (2,17%), mentre con il 3,99% è quarta rete nel pomeriggio (15:00/20:30) davanti a Rete4 (3,88), Rai2 (3,07%) e Italia1 (2,91%). Complessivamente sono stati contattati 36,5 milioni telespettatori (36.452.451), ovvero oltre il 63% della popolazione italiana.

Ascolti tv, La7 seconda in prime time sul target laureati

Proprio sui target pregiati si conferma ulteriormente la forza del Canale che si posiziona al secondo posto in prime time (20.30/22.30) - dietro solo a Rai1 - tra i laureati con l’11,68% di share e tra gli spettatori appartenenti alla classe socio/economica più elevata (CSE 3.0 alta) con il 10,10% di share.

Ottime anche le audience web del mese in oggetto: sono stati infatti 19 i milioni di browser sui siti e app (+53%); 53 milioni le visualizzazioni di pagina (+43%); mentre sono 26 milioni le stream views sui siti ( +135%).

Importanti riscontri anche sui social network, con 6,1 milioni di follower dei profili de La7 e dei suoi programmi attivi su Facebook, Twitter, Instagram e Tik Tok (lancio del profilo La7 su Tik Tok a metà marzo), pari a +9%; 154 milioni le visualizzazioni social (+31%); 2,4 milioni di interazioni social (+44%).

