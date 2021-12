Ascolti tv, The Voice Senior batte il Gf Vip. Quarto Grado podio. Le Iene...

Ascolti tv, The Voice Senior batte il Grande Fratello Vip

The Voice Senior vince in prime time la gara degli ascolti tv di venerdì 17 dicembre 2021 con 3.557.000 telespettatori e il 18,68% di share su Rai1. Al secondo posto 'Grande Fratello Vip' su Canale 5 con 2.989.000 telespettatori e uno share più alto, il 19,61%, in virtù della maggiore durata del programma (circa un'ora e venti minuti in più del concorrente).

Ascolti tv, Quarto Grado sul podio davanti a Le Iene

Terza posizione per Retequattro grazie e a 'Quarto Grado' che viene visto da 926.000 telespettatori e il 5,4% di share. Appena fuori dal podio degli ascolti tv Italia 1 con 'Le Iene presentano: Due anni di Covid' che ha ottenuto 945.000 telespettatori e il 6,2% di share, mentre su Rai3 il doc 'Sergio Marchionne' è stato visto da 912.000 telespettatori pari al 4,32%.

Ascolti tv, Propaganda Live al 4,4%. Crozza in replica al 2,6%

Su Rai 2 Il film 'Il mistero della casa del tempo' ha totalizzato 885.000 telespettatori e il 4,06% e La7 con 'Propaganda Live' ne ha interessati 720.000 pari al 4,4% di share. Su Nove 'Fratelli di Crozza' ha conquistato 575.000 telespettatori e il 2,6% mentre Tv8 chiude la classifica del prime time con il film 'Come ti organizzo il Natale', seguito da 234.000 telespettatori pari all'1,1% di share.

Ascolti tv, Lilli Gruber sfiora il 7%

Nell'access prime time Rai1 è in testa con Rai 1 'Soliti Ignoti - Il ritorno' che ha raccolto 4.498.000 telespettatori e il 19,33% di share, mentre il programma concorrente di Canale 5, 'Striscia la notizia' si è fermato a 3.712.000 con il 15,83%. Su Rete4 Stasera Italia è stato seguito da 1.015.000 telespettatori (4.5%) nella prima parte e 929.000 spettatori (4%) nella seconda parte. Su La7 Otto e Mezzo di Lilli Gruber ha convinto 1.573.000 spettatori (6.8%). Anche nel preserale Rai1 ha vinto con 'L'Eredità', grazie a 4.278.000 telespettatori e il 23,41%. 'Caduta libera!' su Canale 5 ha registrato invece 3.111.000 telespettatori e il 17,25% di share.

Ascolti tv, Milo Infante vola su Rai2

Vola alto Rai2 nel daytime pomeriggio: Ore 14 di Milo Infante (con ospite il direttore di Affaritaliani.it, Angelo Maria Perrino) conquista 581.000 spettatori con il 4.6%.

