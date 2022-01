Ascolti tv, The Voice Senior vince in prime time. Quarto Grado vicino al 6%

Ascolti tv, The Voice Senior vince davanti al Grande Fratello Vip 6

La finale di 'The Voice Senior' condotta da Antonella Clerici (che ha visto la vittoria di Annibale Giannarelli che avrà la possibilità di incidere un singolo tramite l’etichetta discografica ‘Universal’) trasmessa da Rai1, vince gli ascolti tv del prime time di venerdì 21 gennaio 2022 con 3.882.000 spettatori e il 19.5% di share. Il 'Grande Fratello Vip' su Canale 5, durato circa un'ora in più, è in scia e appassiona 3.373.000 spettatori con il 20.6% di share. Il podio Auditel in prima serata è di 'Mechanic: Resurrection' su Italia 1, con 1.756.000 spettatori e il 7.5% di share.

Ascolti tv, Nuzzi e Viero portano Quarto Grado e Rete 4 al 5,7%

Rete 4 bene con l'informazione di 'Quarto Grado' che piace a 1.072.000 spettatori (5.7%), e La7 con 'Propaganda Live' sfiora il 5% di share (4,8% con 884.000 spettatori).

Ascolti tv, Speciale Tg3 - Verso il Quirinale al 2,3%. Crozza in replica a quota 550mila

Rai2 propone 'The Good Doctor 5' e 'The Resident 4' raccogliendo rispettivamente 1.145.000 spettatori (share 4.6%) e 815.000 spettatori (share 4%), mentre 'Speciale Tg3 - Verso il Quirinale' su Rai3 si ferma a 537.000 spettatori, share 2.3%), Le repliche di Crozza ('I Migliori Fratelli di Crozza') sul Nove attirano 553.000 spettatori (share 2.3%), mentre '4 Ristoranti' su Tv8 piace a 343.000 spettatori con l'1.6%).

Ascolti tv, Stasera Italia vs Otto e Mezzo: i dati Auditel

Nel derby dell'informazione in access prime time Stasera Italia di Barbara Palombelli su Rete4 tocca quota 1.197.000 spettatori (5%) nella prima parte e 1.032.000 spettatori (4.2%) nella seconda parte. Su La7 Otto di Lilli Gruber e Mezzo vince con 1.802.000 spettatori (7.3%).

