Balotelli torna in Nazionale: Mancini prepara l'assalto ai Mondiali con Mario

Balotelli, Mancini lo chiama in Nazionale: stage con l'Italia

Mario Balotelli torna in Nazionale. L'attaccante, attualmente in Turchia all'Adana Demirspor (allenata da Vincenzo Montella), sarà convocato, secondo quanto riporta Sky Sport, da Roberto Mancini in vista dello stage in programma a fine gennaio. Una convocazione importante: SuperMario dovrà convincere il commissario tecnico a chiamarlo in vista dei playoff Mondiali di marzo (quando l'Italia affronterà la Macedonia e se passerà il turno si giochera la qualificazione in Qatar contro il Portogallo di Ronaldo o la Turchia di Calhanoglu). Stando a queste indiscrezioni, c'è stato un contatto nei giorni scorsi tra Balotelli e il Ct: Mario è pronto a riabbracciare l'azzurro a oltre 3 anni di distanza dall'ultima volta.

Balotelli in nazionale, l'ultima partita di Mario fu Italia-Polonia

L'ulrima partita di Balotelli in azzurro fu Italia-Polonia del 7 settembre 2018. Poi l'ex centravanti di Inter, Manchester City e Milan non ha più indossato la maglia della Nazionale. Il trasferimento in Turchia sta mostrando un Balo in grande condizione. In questa stagione Balotelli ha firmato per l'Adana Demirspor di Vincenzo Montella - 7 gol e 2 assist, importanti per trascinare il club a ridosso della zona Europa. A questi si aggiungono una rete e 2 assist in Coppa: prestazioni e gol che hanno convinto il Ct Mancini a dargli un'altra chance in azzurro.

