Atalanta-Inter, dove vederla in tv e streaming GRATIS: la sfida scudetto free, ecco come

Atalanta-Inter, dove vederla in tv e streaming

Domenica 16 marzo alle ore 20:45 va in scena Atalanta-Inter, big match che mette in palio lo scudetto nella volata a 3 con il Napoli (qui il calendario con tutte le insidie per le pretendenti al titolo). La Dea di Gasperini - trascinata da Retegui e Lookman - vola sulle ali del 4-0 imposto in casa della Juventus, i nerazzurri sono sempre primi con 3 punti di vantaggio sugli orobici e 1 nei confronti della squadra allenata da Antonio Conte. A dieci giornate dalla fine il campionato di serie A è incerto più che mai. Atalanta-Inter dove vederla in tv e streaming, guida veloce per seguire la sfida che accende il campionato

Atalanta-Inter in tv e streaming gratis su Dazn

Il match tra Atalanta e Inter si potrà vedere in tv e streaming free. E' infatti la quarta partita che DAZN ha scelto di trasmettere gratuitamente. La telecronaca sarà di Pierluigi Pardo, affiancato dal commento tecnico di Andrea Stramaccioni. Dal campo, a partire dal prepartita, Diletta Leotta accompagnerà i tifosi nell’atmosfera del match prima di collegarsi con lo studio della domenica sera dove Giorgia Rossi condurrà il DAZN Serie A Show. Nel post-partita, sempre Giorgia Rossi sarà affiancata dai talent della DAZN Squad per analizzare gli episodi salienti dell’incontro.

COME REGISTRARSI GRATUITAMENTE SU DAZN

Dopo aver semplicemente inserito il proprio indirizzo e-mail, i tifosi potranno dunque sintonizzarsi su DAZN per seguire la diretta senza abbonamento, sulla propria tv o sul proprio telefonino. Come registrarsi da desktop/mobile. Vai su Dazn.com/welcome, seleziona Atalanta - Inter in home page e inserisci la tua e-mail per vedere la partita, incluso tutto l’intrattenimento pre e postpartita.

Come registrarsi da Smart TV

Apri l’app DAZN dalla tua tv, clicca su ‘Guarda Gratis’, inquadra il QR Code con lo smartphone e inserisci la tua e-mail per vedere la partita, incluso tutto l’intrattenimento pre e postpartita. Qualora la propria televisione non supportasse la registrazione tramite QR Code basterà registrarsi da desktop/mobile. Per fruire della miglior esperienza, si consiglia di registrarsi in anticipo, di scaricare e aggiornare l’app DAZN e di sintonizzarsi alla partita il prima possibile. Per chi è già abbonato a DAZN non cambierà nulla e potrà accedere in qualsiasi momento, mentre la visione in free in diretta delle partite di Serie A Enilive da parte di account gratuiti senza abbonamento DAZN, invece, sarà possibile fino a un massimo di circa 2 milioni di utenti.