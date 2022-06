Atlantide, ospiti e anticipazioni di questa sera 1 giugno 2022: dalla fine del nazismo in Europa alla crisi Ucraina

“Come finisce una guerra?”: dallo sbarco in Normandia che segnò la sconfitta della dittatura nazista in Europa e garantì all’Italia la fine della monarchia macchiata dal fascismo e la nascita della Repubblica, alla cronaca della resistenza ucraina contro l’invasione russa. Questo il racconto di Andrea Purgatori per Atlantide, in onda stasera alle 21.15 su La7.

Tra gli ospiti, lo storico Luciano Canfora, il premio Nobel Orham Pamuk, l’analista geopolitico Dario Fabbri, e collegamenti con il consulente di Limes Marco Ansaldo, gli inviati del Corriere della Sera Francesco Battistin e Marta Serafini. Con la vignetta di Mauro Biani.

