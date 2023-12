Avanti Popolo perde pezzi, l'inviato Danilo Lupo lascia il programma di Rai 3

Avanti Popolo, l'inviato Danilo Lupo lascia la trasmissione. Brutto colpo per De Girolamo

Avanti Popolo perde pezzi. Non bastavano i bassi ascolti a impensierire Nunzia De Girolamo e a rendere meno ottimista il futuro del programma di Rai 3, nato per riempire il vuoto lasciato da Bianca Berlinguer. No perché attraverso un post su Facebook, Danilo Lupo, inviato della trasmissione, ha annunciato di aver lasciato il programma.

Il giornalista, raccontando un caso analogo accaduto nella sua carriera, si collega al momento spiegando di non essere più felice: “Giovedì scorso ho lasciato Avanti Popolo, la trasmissione di Rai 3 dove ho iniziato a lavorare quattro mesi fa, carico di entusiasmo. Che mi ha pagato bene e valorizzato, facendo di me un inviato di punta nella prima serata della tv di stato. Ma che mi rende infelice".

“Io sono grato a Nunzia De Girolamo per avermi voluto con forza e cocciutaggine”, continua. “Credo che abbia trovato un vento contrario alla sua navigazione; non mi sfugge che lei (e chi per lei) abbia fatto degli errori, com'è umano e comprensibile, ma noto anche che si è trovata davanti un plotone di esecuzione più che una critica equanime; e mi pare che il modo in cui è gestita la Rai non l'abbia aiutata. In ogni caso io, parte di quel programma, mi prendo la mia fetta di responsabilità: quegli errori sono anche miei. Ma errare è umano, perseverare no”. Si conclude così l’esperienza di Danilo Lupo con Avanti Popolo che, sempre più alle strette, si prepara ad affrontare la verità sul proprio futuro senza un pezzo molto importante.