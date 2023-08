Belve, il primo ospite di Francesca Fagnani fa tremare Belen Rodriguez

Belve parte col botto, ecco chi sarà il primo protagonista della nuova stagione

Belve sta per tornare con un ospite d’eccezione. Il programma di Rai 2, tra i più apprezzati nella scorsa stagione televisiva targata da viale Mazzini, si prepara al grande ritorno in prima serata con un ospite inedito: Stefano De Martino.

Proprio in questi ultimi giorni, l’attenzione dei media e dei social si è spostata sull’ennesimo allontanamento del conduttore con la compagna e madre di suo figlio Belen Rodriguez. E sono in molti a credere che Francesca Fagnani, con la freddezza che la contraddistingue, darà il via alla nuova stagione di Belve con alcune domande proprio sulla crisi di coppia.

Stefano De Martino, quindi, molto probabilmente rivelerà in diretta alcuni retroscena della rottura con la conduttrice e modella argentina. Insomma, ci sono tutti gli elementi per Francesca Fagnani di trasformare il primo episodio della nuova edizione in un vero e proprio cocktail di dettagli scottanti.