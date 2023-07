Berlinguer spinta a Mediaset. Così Orfeo e Schlein le hanno voltato le spalle

Berlinguer, le mosse segrete della sinistra per metterla in difficoltà

Bianca Berlinguer ha chiuso la porta alla Rai e ha firmato per Mediaset. La giornalista, conduttrice di Cartabianca su Raitre, ha deciso di lasciare l'azienda in cui ha lavorato per moltissimi anni, stufa della situazione che si era creata intorno alla sua figura.

Qualcuno - si legge sul Fatto Quotidiano - fa notare quel che sembra un'operazione perfetta firmata Italia Viva: da una parte la richiesta di Boschi di chiarimenti alla Vigilanza Rai sui compensi dei suoi ospiti, dall’altra il nome che gira per sostituire Berlinguer che è quello di Monica Giandotti, il cui testimone di nozze è il direttore del Tg3, Mario Orfeo, ex capo azienda per mano renziana. Berlinguer comunque, non si è mai sentita difesa nemmeno dal Pd. Non una parola della segretaria dei dem Schlein e nemmeno dei dirigenti del partito.