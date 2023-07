Berlinguer, super stipendio a Mediaset. Rai, clamoroso nome sul sostituto

Berlinguer a Mediaset e in Rai? Le voci su... Peter Gomez

Bianca Berlinguer si prepara per la nuova avventura a Mediaset (quanto guadagnerà nella tv di Cologno? Qui le indiscrezioni) a partire dall'autunno quando la rivedremo in prime time (probabile martedì sera su Rete 4 con Mario Giordano che andrebbe al mercoledì) e in access prime time assieme a Nicola Porro (sempre su Rete 4 nella fascia che sino a poche settimane fa era di Barbara Palombelli) per sfidare Lilli Gruber e Otto e mezzo che da anni domina negli ascolti tv in quell'orario per la felicità di Urbano Cairo e la sua La7

Chi sostituirà però in Rai la Berlinguer e il suo Cartabianca? In queste settimane sono girate molte indiscrezioni. Tanti i nomi fatti e l'ultimo rumors porta a Peter Gomez. Le sue quotazioni stanno salendo anche se va detto che al momento il giornalista e direttore della versione online de Il Fatto Quotidiano risulta essere uno dei nomi confermati nei palinsesti de Il Nove presentati nelle scorse ore.

Leggi anche