Berlusconi, rissa tv tra Cerasa e Barbacetto a In Onda. "Una vergogna..."

Ruby Ter, Berlusconi assolto: scontro tra Cerasa e Barbacetto su La7

É scontro tra Cerasa e Barbacetto. Ospiti a "In Onda", su La7, i due giornalisti si sono sfidati in un dibattito relativo al caso Ruby Ter. Da una parte, il direttore del Foglio si pone in difesa di Silvio Berlusconi, assolto il 15 febbraio dal Tribunale di Milano. Dall'altra, invece, l'inviato del Fatto Quotidiano evidenzia i punti "poco chiari" dell'importante decisione giudiziaria.

