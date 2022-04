Bfc Media, Marco Forlani è il nuovo Amministratore delegato

Bfc Media, il Cda designa il nuovo Ad: nominato Marco Forlani

Bfc Media annuncia la nomina di Marco Forlani per il ruolo di amministratore delegato. Dal 2005 ha ricoperto ruoli primari come Senior vice president in Agustawestland ed Executive vp in Finmeccanica.

È stato membro di diversi Cda, tra cui Finmeccanica UK, Elettronica S.p.A., CO.GE.IN. Holding, Gruppo Data Management, e vicepresidente di Cotec Italia e Ricerca e Imprenditorialità. Da anni è membro del Consiglio Direttivo della SIOI (Società Italiana per l’Organizzazione Internazionale), presidente del Comitato scientifico del magazine economico-finanziario Italia-Informa e membro del Comitato editoriale e scientifico del magazine politico-economico Dimensione Informazione.

Dal 2016 è socio fondatore del Gruppo di comunicazione integrata HDRÀ (HDRÀ Adv, Consenso Europa e HNTO) di cui è stato amministratore delegato dal 2017 al 2021 e di cui è tuttora Executive senior partner.

Il nuovo board

Come riporta Primaonline, accanto al manager, nel rinnovato board di Bfc, in carica per i prossimi tre anni, siedono Denis Masetti alla presidenza, e i consiglieri sono Paola Picilli (indipendente), Mirko Bertucci, Mario Miele, Maurizio Milan, Massimiliano Muneghina ed Alessandro Mauro Rossi.

