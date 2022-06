Bianca Berlinguer-Mauro Corona paparazzati insieme. FOTO

Berlinguer-Corona, l'immagine che entusiasma i fan. FOTO

Mauro Corona, alpinista, scrittore e ospite fisso al talk di opinioni politiche e attualità condotto da Bianca Berlinguer, Cartabianca, in onda ogni settimana su Rai Tre, viene immortalato insieme alla bella conduttrice. Ma, si tratta di amicizia o qualcosa in più? No, "niente di serio".

Mauro Corona e Bianca Berlinguer sono legati da un’antica e solida amicizia. Inoltre collaborano alla stessa trasmissione tutti i martedì in prima serata. Si tratta di un rapporto sincero e privo di malizia, anche nella vita privata. Quindi affetto e lealtà, tra i due, ricorrono anche in un vecchio scatto spuntato fuori all’improvviso. Un’immagine che ha entusiasmato i fan di entrambi.

