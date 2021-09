Bracco nuova Marketing manager di Panasonic Heating & Cooling Solutions Italia

L’ingresso di Stefania Bracco con il ruolo di Marketing manager della divisione Heating & Cooling Solutions Italia, ha l’obiettivo di rafforzare il posizionamento di Panasonic nel settore HVACR con l’attuazione di strategie di comunicazione e proposizione delle soluzioni sempre più strutturate per governare un comparto in continua evoluzione e raggiungere una posizione di maggiore rilievo sul mercato italiano.

Stefania Bracco, dopo la laurea in Ingegneria per l’Ambiente e il Territorio presso il Politecnico di Milano, inizia nel 2001 la sua esperienza nel settore HVAC in Daikin Italia (all’epoca rappresentata dal distributore Siti) ricoprendo diversi ruoli: da un primo approccio tecnico di supporto engineering passa alla guida della Commercial Products Business Unit per l’espansione diretta per approdare al ruolo di Co-manager della Airconditioning Division maturando un’approfondita conoscenza dei prodotti, del mercato e delle dinamiche connesse, sia per le soluzioni commerciali sia per le applicazioni residenziali. Un lungo percorso lavorativo che la porta adesso a guidare la squadra di marketing della divisione Heating & Cooling Solutions di Panasonic con professionalità e competenza.

“E’ con entusiasmo che entro a far parte del gruppo Panasonic, sono felice di poter mettere la mia esperienza a disposizione di una realtà in forte sviluppo e di collaborare al raggiungimento degli obiettivi strategici” – afferma Stefania Bracco, neo Marketing manager. “Il nuovo ruolo di Marketing Manager in Panasonic Heating & Cooling Solutions Italia è per me motivo di orgoglio e soddisfazione, mi impegnerò al massimo per dare nuovi impulsi alle attività di marketing e comunicazione, con il primo obiettivo di consolidare le relazioni con il trade professionale e rafforzare la presenza sui canali digitali per essere sempre più vicini a tutti i nostri interlocutori, in allineamento con i target di business”.

La divisione Heating & Cooling Solutions registra una crescita costante contribuendo in maniera sempre più significativa ai risultati del Gruppo. In questo scenario si colloca il programma di ampliamento della funzione Marketing in Italia che si struttura con una sezione di Product Marketing, con risorse tecniche dedicate al supporto delle strategie di prodotto e promozione, una sezione di Communication Marketing, rivolta al trade e alla comunicazione del brand.

“Diamo il benvenuto a Stefania alla guida del Marketing, che con la sua esperienza e le sue capacità professionali, aggiunge un tassello fondamentale ad un gruppo forte e motivato, – dichiara Andrea Cetrone, Country manager di Panasonic Heating & Cooling Solutions Italia – in piena coerenza sia con gli obiettivi strategici di breve e medio termine a livello country, sia con gli environmental policy targets di Panasonic in generale. La nostra divisione, infatti, ha un ruolo fondamentale nel contribuire al raggiungimento della Environment Vision 2050 di Panasonic Corporation.

Un impegno importante volto a fare in modo che la quantità di energia prodotta e risparmiata sia inferiore a quella consumata, grazie alla ricerca ed allo sviluppo di tecnologie, sostenibili in termini di riduzione delle emissioni di CO2 ed efficienti in termini di minore energia primaria utilizzata. Considerando che le nostre soluzioni di riscaldamento e condizionamento sono costantemente sulla frontiera tecnologica, tanto più riusciremo a conquistare market share, tanto più concorreremo al processo di decarbonizzazione della società, coerentemente con la nostra mission “Better life, Better world”.