Breil lancia la nuova collezione di gioielli Magnetica System: on air lo spot

Breil, on air lo spot dedicato alla nuova collezione di gioielli Magnetica System

Breil torna in televisione con lo spot “La Parisienne”. La clip, della durata di 15”, è parte di una più ampia campagna integrata che si sviluppa sui canali digital e social e che il brand dedica alla collezione di gioielli Magnetica System. Lo spot, come riporta Engage, è programmato sulle principali reti Mediaset - tra cui Canale 5, Italia 1, Rete 4 e La 5 - fino al 25 maggio.

“Abbiamo scelto di approcciare la tv in continuità rispetto alle azioni intraprese nei mesi scorsi sui diversi touch point. Abbiamo scelto di esprimerci attraverso un messaggio lineare, pulito e super attuale e di uscire in un periodo molto caldo per il nostro settore. In pochi secondi la collezione Magnetica System viene raccontata in maniera chiara e ironica; un contenuto adatto a catturare l’attenzione dello spettatore davanti allo schermo”, commenta Marialba Consoli, Responsabile Marketing di Breil.

Il concept della campagna è nato dalla volontà di lanciare un messaggio che facesse riferimento al prodotto stesso e alla persona che lo avrebbe indossato: l’attrazione Magnetica, appunto, rende riconoscibile il gioiello con la sua particolare chiusura, ma diventa anche un modo di indossare - e di vivere - il gioiello Breil. Per questo, nella campagna, la modella non indossa nel modo più classico i gioielli, ma li attira, o meglio attrae, a sé.