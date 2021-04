Burger King, la grigliata di Pasquetta finita male diventa pubblicità

Dopo aver trasformato la Ever Given in un panino Whopper Doble che ostruisce il canale di suez, Burger King punta su una campagna pubblicitaria made in Italy grazie a Wunderman Thompson. Le protagoniste sono le tradizionali grigliate di Pasquetta, ma quelle che finiscono male, incendiando balconi e case. Nessuna vittima né danni gravi, solo incidenti di cui si può ridere. Questo infatti è un obiettivo della campagna di advertising: l'altro è convincere gli utenti che ordinare un delivery è più sicuro.

Credits

Agency: Wunderman Thompson Italy

Chief Creative Officer: Lorenzo Crespi

Creative Directors: Pas Frezza, Luca Iannucci

Creative Supervisor Copy: Federica Rebuzzini

Senior Art Director: Fabio Pistoia

Account Supervisor: Claudia Longo

Motion designer: Morgan Storti

Client: Burger King Italy

Marketing and Communication Director: Laura Vimercati

Marketing Manager: Laura di Bella

Corporate Communication: Paolo Mereghetti