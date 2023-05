Cairo compra Mediaset? "Mi piacerebbe". Poi il Tapiro d'oro per gli orecchini della Gruber

Urbano Cairo si prende Mediaset? Mr La7: "Mi piacerebbe"

Tapiro d’oro a “Mr La7”. In seguito alla polemica sugli orecchini di lusso messi in bella vista più volte da Lilli Gruber durante “Otto e mezzo”, Striscia la Notizia corre da Urbano Cairo per chiedere spiegazioni.

Una volta intercettato il patron di La7, l’inviato Valerio Staffelli gli propone di trasformare il programma in un format che possa fare introiti anche dal product placement, cosa non permessa invece in un contenitore giornalistico come il talk-show condotto dalla Gruber. “Ma no, dai”, chiosa con leggero imbarazzo Cairo. “Noi facciamo più cose diverse, tra cui informazione e servizio pubblico”.

Ma non è tutto. L’inviato di Striscia sposta il focus delle domande su una questione ben più “pesante”: l’acquisizione di Mediaset. Gira voce, infatti, che Urbano Cairo stia mettendo in piedi una cordata per portarsi a casa il Biscione. A parlarne per la prima volta è stato Dagospia ormai qualche giorno fa.

“Mi piacerebbe, ma è difficile”, risponde l’imprenditore piemontese. “È una pura invenzione”, aggiunge Cairo smentendo così la notizia. Non si è fatta attendere la risposta piccata di Dagospia, che crede che qualcosa bolla davvero in pentola: “Smentita floscia”.