La Casa di Carta, si lavora allo spin off su uno dei personaggi più amati

Casa di Carta, spin off Berlino: la serie dedicata al fratello del Professore potrebbe arrivare alla fine del 2022

Prima di Squid Game la serie TV più amata su Netflix era senza ombra di dubbio La Casa di Carta. La popolare produzione spagnola si è conclusa con la quinta stagione, suddivisa in due tranche di cinque episodi resi disponibili tra settembre e dicembre del 2021 con grande rammarico dei tanti fan in tutto il mondo. Per loro però è oggi arrivata una notizia che gli farà tornare il sorriso. Pare infatti che sia in arrivo un La Casa di Carta spin off Berlino.

Uno dei personaggi più amati della serie, interpretato da Pedro Alonso, potrebbe quindi avere una produzione a lui dedicata. Al momento non ci sono informazioni né per quanto riguarda il titolo né sulla data di rilascia su Netflix. Le ulrime previsioni parlano però degli ultimi mesi dell'anno scorso. A Natale infatti la piattaforma di streaming ha reso disponibili grandi produzioni come E’ stata la mano di Dio e Don’t look up e La Casa di Carta spin off Berlino sarà certamente uno dei suoi nuovi prodotti di punta.

Leggi anche: