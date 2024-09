Caterina Balivo, Alberto Matano e... Rai, tutti i programmi che tornano dal 9 settembre

Rai 1, al via la nuova stagione di "Unomattina" - Conducono Massimiliano Ossini con Daniela Ferolla

Torna l’appuntamento quotidiano con “Unomattina”, in onda dal lunedì al venerdì, a partire dal 9 settembre, dalle 8.30 su Rai 1, per una nuova stagione ricca di contenuti e approfondimenti. Forte del successo della scorsa edizione, il programma riparte con l'obiettivo di offrire un'informazione puntuale e attenta, in linea con l'attualità e con lo sguardo sempre rivolto ai temi più sentiti dal pubblico. Confermata in conduzione la coppia formata da Massimiliano Ossini, al timone del programma per la terza stagione e sempre pronto ad affrontare nuove sfide, e Daniela Ferolla, il cui apporto ha arricchito la trasmissione di esperienza e sensibilità. Insieme, continueranno a guidare i telespettatori attraverso le notizie del giorno, proponendo, accanto al quadro completo degli eventi, sempre un focus particolare sulle storie positive e le buone notizie che meritano di essere raccontate.





La nuova stagione di “Unomattina” unirà i grandi temi dell’attualità, che devono stimolare la riflessione di tutti, e le piccole sfide che le famiglie italiane si trovano ad affrontare ogni giorno, dai prezzi che salgono alla bolletta da interpretare, dallo scadenzario fiscale alle visite di controllo, senza trascurare il mondo del lavoro e le sue evoluzioni. Torneranno tutorial e consigli pratici non solo per gestire al meglio la quotidianità e risparmiare, ma anche per curare il benessere psicologico, argomento sempre più rilevante nella contemporaneità. Centrali anche il tema dell’ambiente e della tutela dei prodotti del territorio e l’attenzione al punto di vista femminile nel racconto della società, tratti distintivi e vera e propria bussola del programma nelle passate edizioni. Non mancheranno momenti dedicati alla cultura, allo spettacolo e al divertimento, con interviste a personaggi di spicco della scena nazionale e internazionale. “Unomattina”, inoltre, seguirà da vicino i principali eventi italiani come il Prix Italia, con il programma che per l'occasione si trasferirà per una settimana negli storici studi Rai di Torino, e il Festival di Sanremo, portando nelle case degli italiani le emozioni e le storie dei protagonisti.

Rai 1, "Storie italiane", dodicesimo anno - Temi sociali e interesse collettivo, con Eleonora Daniele

Da lunedì 9 settembre “Storie Italiane”, per il dodicesimo anno, in diretta su Rai 1 alle 9.50, riaprirà le porte alle grandi inchieste che hanno caratterizzato la scorsa stagione: emergenza abitativa, mancati diritti verso il mondo dei disabili, violazioni sulla tutela dell’infanzia. I temi sociali faranno da padroni di casa, sempre nell’interesse collettivo e all’insegna del Servizio Pubblico.





Eleonora Daniele continuerà il suo racconto attraverso testimonianze dirette, che cercheranno di mettere luce sui grandi temi di attualità quotidiana. Non mancheranno storie positive e di speranza. Il programma sarà declinato in due parti, la prima legata alla stretta informazione, l’altra all’approfondimento di tematiche socio-economiche. Grande spazio alle donne e ai loro diritti, per proseguire la lotta alla violenza di genere, anche attraverso approfondimenti con associazioni e istituzioni che si occupano di sostenere le vittime. Storie Italiane anche quest’anno riserverà inoltre ampi spazi all’infanzia e al mondo della scuola. L’intento è dare una lettura giornalistica e informativa al pubblico con interviste a personaggi di rilievo e di prestigio, come grandi medici e rappresentanti delle istituzioni.

Rai 1, "È sempre mezzogiorno!", al via la nuova stagione - Conduce Antonella Clerici

Si riaccendono i fornelli di “È sempre mezzogiorno!”: Antonella Clerici è pronta a una nuova stagione del suo show su Rai 1. A partire da lunedì 9 settembre alle 11.55, fino a venerdì 13, andrà in onda la prima settimana del programma realizzato dalla direzione Intrattenimento Day Time della Rai, in collaborazione con Stand by me. Tante sorprese e novità per il pubblico che continuerà ad avere un filo diretto con la trasmissione. A partire dai giochi telefonici inediti, che metteranno in palio buoni spesa e set di pentole. Gli spettatori potranno inoltre dedicare una ricetta a una persona cara o a un evento particolare. Un’allegra brigata di chef provenienti da tutta Italia proporrà come di consueto originali ricette spiegando passo dopo passo la preparazione.





Torneranno in studio i protagonisti del cast fisso: Daniele Persegani farà scuola di cucina a Giovanna Civitillo; la nutrizionista Evelina Flachi consiglierà come coniugare gusto e benessere. Il simpatico factotum Alfio Bottaro irromperà in studio con nuovi travestimenti e gag. E Fulvio Marino, maestro panificatore, ogni giorno sfornerà gustosi pani, dolci, pizze e focacce. Dagli studi di via Mecenate a Milano, Antonella Clerici si affaccerà inoltre sulle bellezze della nostra penisola: Federico Quaranta racconterà le meraviglie e gli angoli più suggestivi d’Italia. E i produttori mostreranno le eccellenze gastronomiche del Made in Italy. Il farmer della trasmissione guiderà poi il pubblico in un viaggio alla scoperta dei prodotti agricoli seguendo la giusta stagionalità per un approccio green alla tavola. Andrea Amadei condurrà gli spettatori alla scoperta del gusto del vino, raccontando la storia di ogni vitigno proposto. Angela Frenda ogni mercoledì porterà sul piccolo schermo le storie legate alla tradizione culinaria e alla cultura gastronomica italiana.

Rai 1, riparte "La Volta Buona" con Caterina Balivo

È previsto per lunedì 9 settembre l'inizio della seconda stagione de “La Volta Buona”, il programma di infotainment pomeridiano, condotto da Caterina Balivo tutti i giorni, dal lunedì al venerdì, dalle 14.00 alle 16.00 su Rai 1. Tante le novità di quest’anno, a partire dalle interviste: in ogni puntata, infatti, l’ospite sarà sottoposto a uno dei 12 possibili giochi del programma. Un modo per ripercorre e scoprire, domanda dopo domanda, la vita passata e presente del protagonista.





Si aggiungono al racconto i filmati delle Teche Rai che faranno rivivere alcuni tra i momenti più belli della storia della musica e dello spettacolo italiano. E ancora, maggiore attenzione all’informazione, con un focus quotidiano sulle notizie principali di attualità, con il commento in studio delle prime pagine dei quotidiani. Spazio poi alle esibizioni musicali, alle performance artistiche in diretta e alle storie delle persone comuni, che racconteranno la loro "volta buona". Anche quest'anno gli spettatori potranno prenotarsi per giocare in diretta ai quiz telefonici per provare a vincere il premio della puntata. Infine, finestra sulle fiction Rai, con il racconto delle produzioni in onda.

Rai 1, dal 9 settembre torna "La Vita in diretta" Sesta stagione con Alberto Matano in conduzione

La realtà quotidiana indagata attraverso lo sguardo attento e partecipe di Alberto Matano, alla sua sesta stagione alla guida de “La Vita in diretta”, che torna in onda, dopo la versione estiva, da lunedì 9 settembre alle 17.05, su Rai 1.





Una narrazione corale insieme agli inviati, “la voce e gli occhi dove tutto accade in tempo reale”, testimoni sul campo dei fatti di cronaca, delle storie di attualità e di pagine di servizio. Un racconto dinamico e contemporaneo, arricchito dallo spazio del talk finale con il tavolo pop. Un appuntamento consolidato e atteso dal pubblico che ne ha fatto la trasmissione leader del pomeriggio televisivo.

Rai 1, "BellaMà", terza stagione L'incontro tra Gen Z e Boomer, con Pierluigi Diaco

Dopo due esaltanti stagioni, torna il 9 settembre la festa di “BellaMa’”, dalle 15.25 alle 17 su Rai 2 dal lunedì al venerdì. Il programma pomeridiano ideato e condotto da Pierluigi Diaco, è un incontro generazionale tra Generazione Z (18-25 anni) e Boomer (over 55 anni). Anche quest’anno ci saranno 20 concorrenti e 30 opinionisti, sempre divisi tra le due generazioni, pronti a intervistare gli ospiti delle puntate, sfidarsi a colpi di reel, gare di ballo, canto, e ad animare i talk sull’attualità.

Con alcune novità, come “BellaSanremo” con Roberta Capua, un viaggio di avvicinamento all’appuntamento musicale e televisivo più importante d’Italia. Quindi Nancy Brilli con “Tutti recitano le favole”, dove i concorrenti Z e Boomer metteranno in scena i grandi classici, e infine “Tutti cantano le emozioni” con Gino Castaldo e Marco Morandi, che esploreranno la discografia dei grandi cantautori, ogni volta con un tema portante: al via il 10 settembre con i versi più emozionanti dedicati al “mare”.

Confermate anche le rubriche ormai cult della trasmissione, le gare di danza con Antonella Elia e Adriana Volpe, che accompagneranno i concorrenti in coreografie mozzafiato, e gli itinerari musicali di Rita Forte e Memo Remigi nelle canzoni più belle del Novecento, in un‘atmosfera da piano bar.





Torna anche Don Walter Insero con la pagina “Dove si trova Dio?”, per affrontare temi esistenziali con sincerità e disincanto, quindi Manuela Villa che duetterà con i concorrenti per le loro prove di canto, e per chiudere il venerdì il viaggio nella musica leggera italiana, attraverso la voce e gli aneddoti di Rita Forte. E poi alcune puntate speciali dedicate ai grandi personaggi della cultura italiana, con ospiti Giovanni Minoli, Marino Bartoletti e Steve Della Casa: si parte il 19 settembre per celebrare i 90 anni della divina Sofia Loren. Non mancheranno i “Musicarelli” rivisitati dai ragazzi della Generazione Z, e quest’anno debutterà anche il corpo di ballo di “BellaMa’”, composto da alcune componenti del cast, ballerine non professioniste.