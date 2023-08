Che tempo che fa, schiaffo a Salvini. Fazio: "Il primo ospite..."

Matteo Salvini a Che Tempo Che Fa? La risposta di Fabio Fazio

La partenza di Che Tempo Che Fa sul canale televisivo Nove è prevista per ottobre, ma il programma condotto da Fabio Fazio, che lascia la Rai dopo vent'anni per trasferirsi sulla rete del gruppo Warner Bros. Discovery, è già in preparazione. L'impostazione del talk show, stando a quanto dichiarato dallo stesso conduttore sarà sostanzialmente la stessa, e così i protagonisti del programma, il duo Fazio-Littizzetto.

Non si conoscono ancora i nomi degli ospiti che parteciperanno di puntata in puntata alla trasmissione. Tuttavia, secondo quanto riporta liberoquotidiano.it, non è esclusa la presenza di Matteo Salvini. Infatti, tornando a parlare del tweet con il quale il ministro ha esultato il giorno in cui si è saputo del suo addio alla tv di Stato, Fazio - nel corso di un'intervista al settimanale Mio - ha ammesso: "Ero abituato, era successo altre centinaia di volte, perciò nulla di nuovo, mi sono sentito a casa!". Poi: "Salvini è anche venuto nella mia trasmissione. Se lo inviterò di nuovo? Magari non il primo giorno".