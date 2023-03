Chi è Massimo Borgnis, nuovo direttore di Chi al posto di Alfonso Signorini

Alfonso Signorini lascia il comando del settimanale di attualità Chi, il nuovo direttore è Massimo Borgnis

Al comando del settimane Chi, dal 2006, Alfonso Signorini ora cede la poltrona di direttore dopo 17 anni al suo vice Massimo Borgnis. La notizia, dopo il comunicato stampa, è stata ufficializzata attraverso un post su Instagram da Tv Sorrisi e Canzoni, altra rivista storica del Gruppo Mondadori diretta da Aldo Vitali.

Alfonso Signorini lascia la direzione del settimanale Chi. Le parole del conduttore del "GF Vip"

Il conduttore del "Grande Fratello Vip" andrà a ricoprire il ruolo di direttore nella creazione e nello sviluppo di una talent agency del Gruppo Mondadori. A tal proposito Alfonso Signorini ha detto: "Affronto questa nuova avventura professionale con grande entusiasmo e slancio. Ringrazio il Gruppo Mondadori per questa opportunità e per la fiducia che ha sempre dimostrato nei miei confronti. A Chi, creatura con cui sono in grande sintonia e che ormai fa parte del mio DNA, darò come sempre tutte le mie energie. Il sodalizio con Massimo Borgnis, ultradecennale e di proficua collaborazione, consentirà al magazine di proseguire nel proprio percorso di evoluzione e successo".

Chi è Massimo Borgnis, il nuovo direttore responsabile del settimanale Chi

Massimo Borgnis è nato a Milano e ha 62 anni. Dopo gli studi presso l’International School of Milan, ha iniziato il proprio percorso nel mondo del giornalismo come cronista sportivo specializzato in football americano e sport statunitensi. Nel 1988 entra nella redazione di Gente, dove resta per 19 anni assumendo responsabilità crescenti, fino a diventare caporedattore centrale; ruolo che ricopre dal 2007 anche al settimanale Tv Sorrisi e Canzoni per poi essere nominato nel 2009 vice direttore esecutivo di Chi. Nel corso dell’ultimo anno Chi ha registrato delle performance molto positive: al buon andamento in edicola, si è affiancata una costante crescita dell'audience sui social, dove il magazine people più letto d'Italia con 1,3 milioni di lettori mensili, raggiunge quasi 1 milione di follower complessivi tra Instagram e Facebook.