Chi l'ha visto? Anticipazioni: parla la madre di Tiziana Cantone

Chi l'ha visto? anticipazioni: il caso di Kata e l'accusa della madre di Tiziana Cantone, la ragazza suicida per un video hard

Torna una nuova puntata di Chi l'ha visto?, il programma condotto da Federica Sciarelli e in onda mercoledì 21 giugno in prima serata su Rai3. Nella prima parte si parlerà del caso di Kata, la bambina di cinque anni scomparsa da giorni sta tenendo con il fiato sospeso l’Italia. Un caso che ha evidenziato il racket delle stanze: si paga per entrare, ha detto il papà di Kata. I filmati, i messaggi, le testimonianze e le dichiarazioni dei protagonisti.

Parla, poi, la mamma di Tiziana Cantone: "Qualcuno voleva ammazzare mia figlia, perché lei era pronta a fare i nomi di chi aveva girato i video”. Intanto proprio quei video hard della ragazza sono ancora in circolazione. Come è possibile che quei filmati siano tuttora visibili in rete? E come sempre gli appelli, le richieste di aiuto e le segnalazioni di persone in difficoltà.