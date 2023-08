Chip sottopelle per pagare e non solo, il primo cyborg esiste ed è italiano

Si fa impiantare chip sottopelle per pagare e non solo. La storia di Mattia Coffetti, il primo cyborg italiano

Farsi installare dei chip sottopelle per interagire con i sistemi tecnologici è già realtà. Un 35enne di Rodengo Saiano, nel Bresciano, chiamato Mattia Coffetti è il primo italiano ad aver sperimentato questa pratica che sembra provenire direttamente dal “futuro”.

In totale, Coffetti si è fatto impiantare ben cinque microchip. E ognuno di questi corrisponde a una funzione ben precisa come pagare, per esempio. “Lo attivo tramite un'applicazione dello smartphone. È semplice da utilizzare", ha raccontato Coffetti al Corriere di Brescia.

E spiega: “Il primo chip, installato nel 2019, è il più utile. Si tratta di un Nfc-rfid che serve per aprire le porte, oppure una serranda. Ma anche per registrare i propri dati medici, la carta di identità, il badge del lavoro e condividere, ad esempio, il proprio LinkedIn", ha dichiarato il 35enne.