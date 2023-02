Claudia Ruggeri in bikini, curve da urlo. Ecco chi è la star di Avanti un Altro e parente di Bonolis

Claudia Ruggeri manda in visibilio i fan su Instagram con delle foto da urlo in bikini. Ecco chi è la star di Avanti un Altro e parente di Bonolis

Claudia Ruggeri manda Instagram in tilt. La miss di Avanti un Altro, programma ormai cult del preserale di Canale 5, si mostra sui social con una foto in bikini che mette in risalto le sue curve da paura.

In brevissimo tempo, neanche 24 ore, la foto da urlo di Claudia Ruggeri ha raggiunto la bellezza di oltre 33.000 like. E, ovviamente, i commenti dei suoi fan non si sono fatti aspettare. "Sei uno spettacolo puro", commenta qualcuno. "Sei stupenda, ti sposerei!", confessa qualcun altro. Ma c'è anche chi non la pensa allo stesso modo... "Hai fatto foto migliori" commenta un utente non soddisfatto della nuova foto della miss di Avanti un Altro.

Chi è Claudia Ruggeri, miss di Avanti un Altro e parente di Paolo Bonolis

Nata a Roma il 22 ottobre del 1983, Claudia Ruggeri ha 37 anni. Ormai presenza fissa nel mondo dello spettacolo, la bella mora ha un legame di sangue con Paolo Bonolis. Gli esordi della “miss” risalgono ai primi anni 2000, quando prima la show girl si afferma come modella, poi esordisce in televisione in programmi come Chiambretti c’è e Domenica In.

Ma prima di diventare un importante volto di Avanti un Altro, Claudia Ruggeri è apparsa in numerosi programmi targati Mediaset, tra cui Ciao Darwin. Prima di vestire questi panni, Claudia Ruggeri ha anche interpretato altri personaggi nel minimondo di Avanti un altro, come la poliziotta e la supplente, prima di ottenere il suo ruolo fisso nel programma.

Claudia Ruggeri, la miss di Avanti un Altro, e la parentela con Paolo Bonolis

Una carriera, questa, molto vicina alla figura di Paolo Bonolis, storico conduttore tra i cavalli di battaglia di Mediaset. Questa collaborazione molto stretta ha anche svelato dettagli della vita privata della prorompente mora di Avanti un Altro. La show girl e il conduttore, infatti, condividono uno stretto legame di parentela che non hanno mai nascosto: Miss Claudia è la cognata acquisita di Paolo Bonolis.

Nello specifico, Claudia Ruggeri è la moglie di Marco Bruganelli, fratello di Sonia Bruganelli, moglie di Bonolis. Al contrario, però, di come sostengono molti haters sul web, Claudia Ruggeri è riuscita a farsi strada indipendentemente dalla parentela con il famoso conduttore. Infatti, la sua ascesa sul piccolo schermo risale a prima del fidanzamento con Marco Bruganelli.