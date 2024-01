Crollano Repubblica-La Stampa, persi migliaia di lettori. Tg5 bastona Elkann

Il Tg5 bastona Gedi ed Elkann. Repubblica in rosso del 12% e La Stampa crolla del 14%: perse migliaia di copie vendute

Stanchi delle sferzate del gruppo Gedi, il Tg5 risponde a tono. Da mesi impegnate in una lettura non obiettiva, come scrive “il Tempo”, dei dati di ascolto dei telegiornali della televisione pubblica e privata, Repubblica e La Stampa hanno ricevuto il ben servito durante l’edizione delle 20 del Tg5 di ieri, lunedì 8 gennaio.

Infatti, usando la stessa arma delle rilevazioni – questa volta non degli ascolti tv, ma delle vendite dei quotidiani – il telegiornale di punta di casa Mediaset ha portato alla luce i dati sulle copie diffuse in edicola dai due “giornaloni”.

Nel dettaglio, tra l'ottobre 2022 e l'ottobre 2023, Repubblica è passata dalle 80.121 copie vendute in edicola a 70.834, con una perdita secca di quasi dieci mila lettori equivalenti a un calo del 12%. Nello stesso periodo, La Stampa ha subìto una perdita secca addirittura del 14% di lettori, passati da 65mila a 56mila.

In assoluto, nei primi 9 mesi del 2023, sono state vendute complessivamente 1,43 milioni di copie al giorno, in flessione dell'8,8% su base annua e del 32,8% rispetto allo stesso periodo del 2019.