Diritti tv calcio, Dazn segna un altro eurogol: "Esclusiva sino al 2029"

DAZN: diritti tv calcio, LaLiga in esclusiva fino al 2029

Già Official Broadcaster in Italia della massima competizione spagnola dal 2018, DAZN rimane la piattaforma di riferimento per la trasmissione esclusiva de LALIGA EA SPORTS. Anche per il prossimo quinquennio, le partite de “LALIGA dei fenomeni” di FC Barcellona, Real Madrid e Atletico Madrid e non solo, nonché uno dei campionati più spettacolari in Europa, saranno solo su DAZN.

La piattaforma di intrattenimento e live streaming sportivo presente in oltre 200 mercati si conferma partner globale de LALIGA - dopo l'accordo quinquennale siglato nel 2022 in Spagna – e continuerà così a trasmettere in esclusiva tutti i match de LALIGA EA SPORTS, anche in Italia fino al 2029. Gli abbonati DAZN potranno continuare a vivere, per ogni giornata di campionato, le emozioni della competizione spagnola lasciandosi trasportare dalla magia di squadre che rendono unico questo campionato di stelle.





L'accordo pluriennale con LALIGA EA SPORTS garantisce a DAZN la trasmissione in diretta di tutte le 380 partite oltre agli highlights, contenuti e approfondimenti extra disponibili anche on demand e includerà anche i migliori match e gli highlights de LALIGA HYPERMOTION, la seconda divisione del calcio spagnolo.

Negli ultimi decenni LALIGA si è “sfidata” con la Serie A e la Premier League per diventare la lega più prestigiosa d'Europa ed è riconosciuta, a livello mondiale, come uno dei campionati maggiormente qualitativi per la presenza di alcuni dei calciatori più forti del panorama calcistico. Inoltre, LALIGA è conosciuta per l’interesse che catalizza da sempre ElClasico, ma anche grazie alle grandi rivelazioni che il campionato spagnolo riesce a dare, come il Girona FC che quest’anno è andato oltre ogni aspettativa, arrivando anche in vetta al campionato.

Un rinnovo quinquennale che conferma il ruolo di DAZN come partner d’eccellenza dei campionati di calcio europei più prestigiosi.

"Siamo orgogliosi che DAZN resti detentrice esclusiva dei diritti de LALIGA in Italia per altri cinque anni. La collaborazione di lunga data che abbiamo avviato con la massima Lega calcistica spagnola prosegue e conferma, consolidandolo, il nostro ruolo come partner di riferimento. È un onore essere stati scelti ancora per la trasmissione in Italia. Siamo certi che insieme continueremo a offrire il miglior prodotto sportivo a tutti i tifosi, portando lo spettacolo del grande calcio spagnolo in una fase sempre più interattiva e appassionante”, sottolinea Stefano Azzi, CEO DAZN Italia.

"Come LALIGA cerchiamo sempre i partner migliori per portare ovunque il calcio spagnolo ai tifosi. E siamo lieti di continuare a lavorare con DAZN in un paese come l’Italia che vanta una tradizione calcistica storica", dice Javier Tebas, Presidente LALIGA.

"Dopo sei anni di lavoro insieme in Italia, e di recente anche in Spagna, siamo convinti che i fan continueranno a vivere al massimo l'emozione e la straordinarietà de LALIGA attraverso DAZN", spiega Melcior Soler, Direttore Audiovisivo LALIGA.