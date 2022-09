Diaco, ascolti sotto al 3% con BellaMa. Ecco perchè si parla del contratto Rai

Diaco, BellaMa ascolti tv bassi. E il contratto con la Rai...

"La notizia è che il suo programma Rai non fa gli ascolti attesi, l’altra notizia è che il suo compenso è al di sopra della media (274 mila euro; oltre 1.500 euro a puntata). Stiamo parlando di Pierluigi Diaco", scrive Il Foglio sul giornalista e conduttore del programma in onda nel day time di Rai2 (venerdì 23 settembre BellaMa secondo i dati Auditel si è fermato a 227.000 spettatori con il 2.7%, il giorno prima era stato sopra al 3% - per la precisione al 3,3% - 273mila spettatori).

"È un veterano della Rai. Ha un curriculum lungo e molte esperienze alle spalle. Oggi è “blindato” e forse per la ragione che lo stesso Diaco ha rivendicato in un’intervista a Repubblica: “Giorgia Meloni è una delle mie migliori amiche, onesta e leale. Ma non ho mai parlato con lei di Rai, parliamo di altre cose e si cazzeggia”. Non c’e motivo per non crederci. Lui non parla di Rai con Meloni ma in Rai parlano invece di Diaco", riporta Il Foglio.

Gli ascolti tv del programma di Pierluigi Diaco, BellaMa nell'ultima settimana

Venerdì 23 settembre 227.000 spettatori con il 2.7%

Giovedì 20 settembre 273.000 spettatori (3.3%)

Mercoledì 21 BellaMà 226.000 spettatori (2.7%)

Martedì 20 settembre Bella Mà 219.000 spettatori (2.6%)

Lunedì 21 settembre 231.000 spettatori (2.62%).

