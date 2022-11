DiMartedì, lite furiosa tra Calenda e Santoro: "Sei un mezzo leader". VIDEO

Botte da orbi tra Santoro e Calenda a DiMartedì su La7: "Che modo di fare stupido..."

Duro scontro tra Michele Santoro e Carlo Calenda. Nella puntata di ieri, martedì 8 novembre, di DiMartedì, il giornalista e il leader di Azione si sono scontrati in un acceso dibattito. Tutto nasce dalla tagliente critica di Santoro sulla copertura mediatica della manifestazione convocata da Calenda a Milano per l’Ucraina, in contemporanea col corteo della pace organizzato a Roma.

“Non è possibile che i telegiornali diano a quella manifestazione di 500 poveretti lì a Milano la stessa importanza data alla manifestazione dei 100mila a Roma. Ma poi Calenda è uno che fa la manifestazione per la pace per presentare il candidato del Terzo Polo a Milano. Questo tipo di opportunismo lo vogliamo un attimo bollare?”.

Ecco che, all’improvviso, negli studi del programma condotto da Giovanni Floris su La7, arriva Calenda, il quale parte all’attacco: “Che modo di fare stupido per una persona che, come lei, ha fatto tanta testimonianza delle proprie posizioni, anche quando erano di minoranza”.

“No, però questa sua tecnica è la stessa che usava Berlusconi”, risponde Santoro. “C’è una manifestazione a Roma con 100mila persone? E io ne faccio una piccolina a Milano, così oscuro quella di Roma”.