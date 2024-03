Disney lancia Disney Advertising. "Valorizzare il posizionamento premium"

The Walt Disney Company Italia presenta Disney Advertising, la divisione nata con il lancio della nuova offerta di abbonamento con la pubblicità del suo servizio di streaming (Disney+) guidata da Raffaella Speroni, Ad Sales Sr. Manager.

«La decisione di gestire internamente il business pubblicitario nasce proprio dalla volontà di valorizzare il posizionamento premium dei contenuti proposti da Disney+, una piattaforma dove trovano spazio generi differenti per diverse tipologie di audience», spiega a Engage.it Roberto Trojsi, Director of Integrated Ad Sales, Promotions & Affiliate Partnership di The Walt Disney Company Italia a in occasione dell'edizione 2024 di IAB Showcase.

La pubblicità è venduta sia per via diretta sia in modalità programmatica con due opzioni - spiega Engage.it - con inventory garantito e tramite Preferred Deals. «Uno dei tratti distintivi dell’offerta di Disney Advertising è il basso affollamento: ad oggi i brand hanno l’opportunità di pianificare su Disney+ 1 solo pre-roll nei film, e 1 pre-roll fino a un massimo di 2 mid-roll nelle serie tv, con un affollamento medio di 4 minuti».