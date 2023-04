Dolce&Gabbana lancia la nuova campagna con protagonista Kylie Jenner. FOTO

Kylie Jenner volto della campagna Primavera/Estate 2023 di Dolce&Gabbana

Dopo Kim, ora tocca a Kylie. Dopo la collaborazione tra Dolce & Gabbana e Kim Kardashian, il marchio di moda sceglie Kylie Jenner come volto della campagna Primavera/Estate 2023.

La nuova campagna ritrae la splendida top model, influencer e imprenditrice americana con dei look sensuali, femminili e provocatori. Negli scatti, la Jenner indossa un mini abito nero caratterizzato da ampia scollatura e lingerie in vista. Completa poi con calze nere velate e tacchi vertiginosi. E, ad impreziosire il look, l’iconica borsa di Dolce & Gabbana.





I codici emblematici del marchio vengono reinterpretati in chiave contemporanea, dando vita ad una nuova visione della “DG Logo Bag”. Definita da raffinate geometrie, la nuova borsa a tracolla rende omaggio al logo, protagonista assoluto della nuova collezione. Simbolo dell’identità del brand, le iniziali incrociate vengono stampate nella borsa per creare un’immediata riconoscibilità visiva e un appeal ultra-contemporaneo.