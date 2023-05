Domenica In, da Alberto Matano a... Colpo di zia Mara. Anticipazioni 7 maggio

Domenica In, chi ci sarà nella puntata del 7 maggio

Grandi ospiti in arrivo nello studio Rai di Domenica In: nella puntata di domenica 7 maggio 2023 Mara Venier accoglierà infatti volti importanti del panorama televisivo italiano. Come anticipa il sito Tvblog si partirà subito con la stretta attualità e un talk dedicato all’incoronazione di Re Carlo . L'evento storico verrà commentato in studio dall'amico Alberto Matano, Vittorio Sabadin, Ilaria Grillini, Simona Izzo, Tullio Solenghi, Massimo Lopez e Nunzio D’Angieri.

Spazio poi alla cronaca. Venier dialogherà con Martina Corgnati, la figlia di Milva, che dopo la laurea in Lettere conseguita all'Università degli Studi di Milano, presenterà a Domenica In il suo libro "Milva. L’Ultima Diva", in cui parla proprio della sua celebre mamma. Ma non solo attualità. A Domenica In, come anticipa Tv blog, si parlerà anche di cinema. Il regista Pupi Avati insieme agli attori protagonisti Edwige Fenech e Lodo Guenzi presenterà la pellicola “La quattordicesima domenica del tempo ordinario”. Il film tratta la storia di Samuele Nascetti e Marzio Barreca, due quindicenni che nella Bologna degli anni ’70 prendono una decisione: saranno amici per tutta la vita.

Infine, si legge sempre su Tv Blog, la puntata terminerà con un po' spettacolo: per la musica sarà presente in studio la cantante Madame, mentre per il ballo l'ospite d'onore sarà Ivan Cottini, che si esibirà in una coreografia specialissima insieme alla sua collega Bianca Maria Berardi.