Dritto e rovescio, Del Debbio si becca un "vaffa" da un fan del RdC. VIDEO

Dritto e rovescio, Del Debbio mandato "a fare in..." da un fan del Reddito di cittadinanza. VIDEO

Volano insulti a Dritto e rovescio. Nella puntata di ieri, giovedì 9 giugno, il conduttore Paolo Del Debbio è stato mandato a quel paese (ma in una forma più volgare) da un percettore del Reddito di cittadinanza. Nella puntata, infatti, l’argomento è proprio l’RdC. In studio, diversi imprenditori spiegano la loro esperienza durante alcuni colloqui con percettori del sussidio che, spesso, chiedono pagamenti in nero per continuare a incassarlo e integrarlo con alcune centinaia di euro.

Collegata da remoto con il programma di Rete4, una delegazione di persone che difende la misura cardine del Movimento 5 Stelle perché ne usufruisce. Ecco che, uno di questi, stanco di sentire denigrato il suo sussidio, sbotta e manda a quel paese Del Debbio con un sonoro “Andate a fare in…”. Durante la trasmissione era anche intervenuta Giorgia Meloni per sostenere l’abolizione del sussidio.

Del Debbio : Se ci vuole stare in questa trasmissione, ci sta, se le fa schifo se ne torni a casa.

Risposta "Andate a fare in culo siete una vergogna".

