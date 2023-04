Elena Di Cioccio, l'ex Iena positiva all'Hiv choc a Verissimo: "So bene chi mi ha infettata...". Gelo della Toffanin

Elena Di Cioccio rivela: "So chi mi ha infettata". L'ex Iena choc a Verissimo

Elena Di Cioccio apre il suo cuore a Verissimo. Ospite di Silvia Toffanini, l’ex Iena e conduttrice ha rivelato diversi dettagli sulla sua vita privata, tra cui la malattia.

"Le persone più presenti nella mia infanzia sono sicuramente stati i miei nonni. I miei genitori, per lavoro o perché troppo impegnati, ci sono stati poco. Già a liceo ho cominciato a fare uso di sostanze stupefacenti: ero curiosa e volevo capire che cosa si provasse. In più, lo facevo perché mi serviva un modo per evadere e sentirmi in qualche modo più leggera".

Poi la diagnosi dell'HIV: "Ero andata a fare degli esami del sangue di routine e quando ho avuto i risultati e il mio medico mi ha detto cosa fosse risultato, mi si è gelato il sangue. Da quel momento sono cambiata, la mia vita non è stata più la stessa. Oggi, essermi liberata di questo peso è per me un sollievo".

Alla domanda della conduttrice se sapesse chi l'ha infettata, la Di Cioccio non ha esitato: "Se ho un’idea di come ho fatto a infettarmi? Sì, non volevo che qualcuno potesse ricevere una telefonata sgradita, perché non è compito mio. Ma ero dentro a una relazione stabile".